Danmark tror på stærkt EU-mandat i strid om russisk gasrør

Det siger energiminister Lars Christian Lilleholt (V), der mandag deltager i et EU-møde i Luxembourg.

Danmark forventer "et stærkt mandat" til EU-Kommissionen til en kommende forhandling om betingelserne for den russiske Nord Stream 2-gasforbindelse.

- Jeg har en forventning om, at EU-Kommissionen vil få et stærkt mandat i forhold til forhandlingerne med Rusland om denne eventuelle gasledning, siger Lilleholt.

På et energiministermøde mandag i Luxembourg har EU's energikommissær, Maros Sefcovic, orienteret om det mandat, som kommissionen forsøger at opnå.

- Første debat viste stærk støtte til vores tilgang, skriver Sefcovic mandag på Twitter.

Danmark er ligesom Sverige, de baltiske lande, Polen og flere andre EU-lande stærkt kritiske over for Nord Stream 2.

Gasledningen skal løbe tæt forbi Bornholm og kræver derfor blandt andet dansk godkendelse.

Også EU-præsident Donald Tusk er særdeles kritisk. Han mener, at det nye rør vil gøre EU alt for afhængig af russisk gas.

Maros Sefcovic har ligeledes sagt, at gasrøret ikke flugter med målene i EU's energiunion.

Hvis Nord Stream 2 alligevel bliver bygget, vil EU-Kommissionen forsøge at sikre, at den drives på en gennemsigtig måde.

Den skal give adgang til andre selskaber end den statsejede russiske gigant Gazprom.

Det skal også sikres, at de priser, der sættes, ikke diskriminerer nogen, og at der bliver en form for adskillelse mellem produktion, handel og transmission.

Lars Christian Lilleholt mener, at EU-Kommissionens udspil er blevet godt modtaget på mødet.

- Jeg synes, det var en positiv modtagelse. Men det er for tidligt at sige, hvor det ender henne, siger han.

Tyskland, der skal modtage gassen fra Nord Stream 2, ser det som et kommercielt projekt.

Forbundskansler Angela Merkel sagde i midten af juni, at hun ikke ser noget behov for et særligt mandat.

- Jeg mener, at der er nogle juridiske spørgsmål, der skal afklares i forhold til Nord Stream 2, sagde Merkel under et besøg i Estland.

- Men ellers er det et økonomisk projekt, og jeg mener ikke, at vi har brug for et ekstra mandat til det, sagde hun.