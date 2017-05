Danmark foreslår opgør med alenlange købsbetingelser i EU

Derfor foreslår man fra dansk side, at EU-Kommissionen kigger nærmere på de nuværende regler for at oplyse forbrugere om købsbetingelser online.

Mandag er den danske erhvervsminister, Brian Mikkelsen (K), i EU, og her vil han på et møde med sine kolleger i EU fremlægge forslaget, som han håber på opbakning til.

- Vi skal gøre det på en mere intelligent måde og gå igennem den lovgivning, der er. Sikre forbrugerbeskyttelse, men gøre det på en nemmere og smartere måde, siger han.

Mange af de eksisterende love om forbrugerbeskyttelse er lavet i EU. Men forslaget skal ifølge ministeren også prøves i Danmark.

- Det, som jeg er i gang med, og som vi offentliggør i efteråret derhjemme, er, at vi prøver at gøre tingene på en lidt anderledes måde og bruge adfærdspsykologi.

- Vi skal se på, hvordan man kan bruge det for eksempel i forhold til nudging - altså hvordan man tilskynder folk, siger han.

Konkret lyder det i forslaget til EU-ministrene, at man bør gå fra at forlange, at alle betingelser skal lægges frem i deres fulde version, til, at informationen målrettes forbrugeren.

På den måde skal det undgås, at forbrugerne bliver ukritiske og accepterer betingelser uden at have taget stilling til dem.