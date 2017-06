Danmark får sin vilje i strid om udstationerede arbejdere

Danmark er på vej til at få en klar garanti for, at nye EU-regler ikke kommer til at underminere den danske model på arbejdsmarkedet.

Her lykkedes det dog ikke EU-landene at nå til enighed om et nyt såkaldt udstationeringsdirektiv.

Det skal sikre lønmodtagere, der arbejder i andre EU-lande, samme lønpakke som de lokale lønmodtagere.

- Men for første gang i forhandlingerne har vi nu så klare tekstforslag, at vi kan sige, at der ikke er noget, der kommer til at udfordre den danske model, siger Troels Lund Poulsen.

Danmarks topprioritet har været at få understreget, at løn og overenskomster bestemmes i de enkelte medlemslande og ikke i EU.

Og det er lykkedes, lyder det fra den danske minister.

- Den meget store bekymring, der både har været på Christiansborg og hos arbejdsmarkedets parter, er nu banket i jorden, siger han.

Troels Lund Poulsen forventer enighed om det nye EU-direktiv i løbet af efteråret.

På EU-mødet har ministrene også haft en diskussion om det, der kaldes den europæiske søjle for sociale rettigheder. Det er et forslag, som EU-Kommissionen kom med i april.

De sociale rettigheder omfatter 20 principper fordelt på tre hovedområder: Lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet. Rimelige arbejdsforhold. Og social beskyttelse og inklusion.

Samarbejdet er især udtænkt for at give eurolandene en mere social profil. Men det skal være åbent for alle, der vil være med.

EU's socialkommissær, Marianne Thyssen, siger, at der generelt er veludviklede sociale systemer i EU.

- Men vi skal sikre, at systemerne stadig tjener deres formål i en verden, der forandrer sig meget hurtigt, siger hun.

Planen er, at den sociale søjle skal vedtages på et topmøde inden årets udgang.