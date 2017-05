Danmark får direkte rute til Indien trods køligt forhold

- Jeg er meget glad for, at der nu åbnes en direkte flyrute mellem Danmark og Indien.

- Den vil være med til at gøre forbindelserne mellem Danmark og Indien stærkere og bane vejen for øget samarbejde, handel og turisme, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i en pressemeddelelse.

Det er ikke alle nye ruter til og fra København, der får en ministerkommentar med på vejen. Ruten til Indien får dog hele to, da også transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) siger, at han glæder sig.

Forholdet mellem Danmark og Indien er køligt på grund af sagen om danskeren Niels Holck, som var med til at kaste våben ned til en indisk oprørsgruppe i delstaten Vestbengalen i 1995.

Indien har krævet Niels Holck udleveret til retsforfølgelse, men indtil videre har Danmark afvist det krav. I december modtog Danmark en ny anmodning om udlevering. Den er rigsadvokaten ved at behandle.

Aftalen om den nye rute blev offentliggjort tirsdag på den danske ambassade i New Delhi.

- Indien er et helt afgørende land i Asien - politisk og økonomisk. Så der er mange gode kræfter i Danmark og her i Indien, der i tæt partnerskab har samarbejdet om at få genåbnet en direkte forbindelse mellem vores to lande til gavn for både vækst, samhandel og turisme.

- Det er samtidig et vigtigt skridt i det bilaterale strategiske samarbejde mellem Danmark og Indien, siger Peter Taksøe-Jensen, der er Danmarks ambassadør i Indien.

Air India vil flyve turen til New Delhi tre gange om ugen. En model lavet af Damvad Analytics anslår, at ruten vil give en årlig BNP-vækst i Danmark på 259 millioner kroner.