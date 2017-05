Danish Crown venter flere slagtegrise i 2018 efter års nedtur

Det siger topchefen i den danske kødgigant Danish Crown, Jais Valeur, efter at regnskabet er gjort op for første halvdel af regnskabsåret 2016/2017.

Mens der i årevis er blevet tilført stadig færre grise til de danske slagterier, ser udviklingen ud til at kunne vende i den nærmeste fremtid.

- Vores prognose ser ud til, at vi kan få knækket kurven og bremset faldet, når vi ser ind i det nye år. Det er selvfølgelig kun en forventning, men det ser ud til, at vækstpakken virker, som den skal, siger han.

- Vi forventer nu en stigning på syv til otte procent i det nye år. Jeg er forsigtig optimist i forhold til, at vi kan få vækst i antallet af slagtegrise i det nye år til fordel for os alle, siger Jais Valeur.

Det vil i givet fald ifølge Jais Valeur være første - beskedne - stigning i antallet af slagtegrise på Danish Crowns danske slagterier i omkring ti år.

For dette regnskabsår lyder prognosen på et fald i antallet af slagtegrise på de danske slagterier på seks procent.

Danish Crown præsenterede i begyndelsen af maj en offensiv, der skal sikre kødgiganten flere svin til slagtning inden for landets grænser.

Den indebærer et kontant tillæg på 50 øre for hvert kilo ekstra leveret svinekød. Samtidig præmieres nye leverandører med ekstra 30 øre per kilo svinekød.

Det skal lokke danske landmænd til at sende deres grise til danske slagterier frem for til for eksempel Tyskland eller Polen, hvor omkostningerne ifølge Danish Crown er lavere.

Men positive tilbagemeldinger fra svineavlerne giver altså grund til optimisme, lyder det. Det selv om antallet af slagtesvin - afregnet i kilo - faldt 4,8 procent i første halvdel af regnskabsåret 2016/2017.

- Det er en udfordring, at antallet af slagtegrise falder, for det er der, vi skaber arbejdspladserne og valutaindtjeningen til hele landet, siger Jais Valeur.

I 2015/16 slagtede Danish Crown cirka 22 millioner svin - heraf cirka 13,9 millioner i Danmark.

Danish Crown rundede i første halvdel af regnskabsåret 2016/2017 for første gang 30 milliarder kroner i omsætning for et halvt år.

Stigende priser på svinekød var med til at løfte omsætningen.