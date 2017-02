IC4-togene bliver udfaset i 2024, efter at have været plaget af problemer siden de kom til Danmark i 2003.

DSB-direktør: IC4-tog var en rigtig dårlig investering

- Selv efter de mange år har det stadigvæk vist sig vanskeligt at få dem til at fungere på et tilfredsstillende niveau.

Det erkender den administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen, efter at selskabets regnskab viser, at DSB må nedskrive værdien af togene med over to milliarder kroner.

- Vi tror ikke længere på, at det kan svare sig at investere i yderligere udvikling i togene, eller forvente, at de kan blive rygraden i vores fjern- og regionaltrafik, siger han.

De store nedskrivninger skyldes hovedsageligt, at togenes driftsstabilitet er meget dårlig, og at de derfor er meget dyre at køre med.

- Den værdi, de repræsenterer, hænger ikke sammen med den værdi, de er bogført til, siger Flemming Jensen.

I 2003 kom de første togsæt til Danmark, og planen var, at togene skulle køre frem til 2032.

- Men når vi nu bruger dem i så markant kortere tid, så er der et behov for at lave en stor nedskrivning af værdien på dem, forklarer direktøren.

I 2024 skal IC4-togene udfases i takt med, at der kommer nye elektriske tog.

Af DSB's regnskab fremgår det også, at selskabet ikke kom i mål med den såkaldte "operatørpunktlighed", som er den del af punktligheden, som DSB alene står til ansvar for.

- 2016 var et udfordrende år. Men det ser ud til, at de investeringer, vi laver, er begyndt at hjælpe, siger Flemming Jensen.

Han henviser til, at DSB blandt andet har investeret i at ansætte flere på sine værksteder og har lavet justeringer til køreplanen.