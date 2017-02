DR-medarbejdere beholder deres betalte frokostpause

Indtil videre får medarbejderne i DR lov til at beholde den betalte spisepause, som deres arbejdsgiver ellers havde varslet, at de ville miste fra og med denne sommer.

- Voldgiftsretten har slået fast, at spisepausen er et overenskomstanliggende. Vi tager afgørelsen til efterretning og respekterer naturligvis udfaldet, siger økonomidirektør Nikolas Lyhne-Knudsen fra DR.

Varslingen om, at den betalte spisepause ville blive afskaffet, faldt for mere end to år siden, i forbindelse med at DR som et led i en ny medieaftale skulle finde penge på budgettet.

En voldgiftskendelse kan ikke ankes, og derfor står den ved magt.