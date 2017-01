DF: Regering må klage hvis danskere med to pas afvises i USA

Regeringen må protestere over for USA, hvis danskere med to pas rammes af indrejseforbud, mener DF.

Det siger Dansk Folkepartis udenrigsordfører, næstformand Søren Espersen. Han mener helt overordnet, at alle lande har ret til at bestemme, hvilke rejsende de vil lukke ind i landet.

Den danske regering skal ikke acceptere, hvis et netop indført amerikansk indrejseforbud for syv lande rammer danskere med dobbelt statsborgerskab.

Men afviste danskere ved USA's grænse bør føre til protester over for den amerikanske regering, lyder det.

- Det er den danske regerings opgave at sørge for, at danske statsborgere bliver behandlet fair og ordentligt ved indrejse i USA.

- Hvis danske statsborgere rammes af indrejseforbuddet, så har den danske regering en særlig opgave i forhold til at gå ind og sige, at det vil vi ikke acceptere og protestere over for den amerikanske regering, siger Søren Espersen.

Den nytiltrådte amerikanske præsident, Donald Trump, udstedte fredag et midlertidigt indrejseforbud for personer fra Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen i foreløbigt 90 dage.

Indrejseforbuddet gælder ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice også personer med dobbelt statsborgerskab fra et af de berørte lande.

Dermed kan også rejsende med dansk pas blive nægtet indrejse i USA.

- Det kan være danske statsborgere, der måske har et permanent visum til USA eller har forretningsforbindelser derovre og rejser frem og tilbage. De skal ikke lide under være født i et andet land og siden blevet danske statsborgere, siger Søren Espersen.

Han var ellers tidligere søndag ude med kritik af udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), som tager afstand fra Trumps indrejseforbud og kalder det "uklogt".

Af hensyn til Danmarks forhold til USA burde udenrigsministeren have nøjedes med et "ingen kommentarer", lød det tidligere søndag fra DF'eren.