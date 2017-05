DF: Et EU uden handelsaftaler er uinteressant for Danmark

Partiet er kendt for at være kritisk over for det europæiske system og er nejsiger, når det kommer til blandt andet afskaffelse af de danske EU-forbehold.

Men når det kommer til EU's handelsaftaler, er der en anderledes positiv stemning i partiet.

Derfor er DF også kritisk over for en ny dom fra EU-Domstolen tirsdag, der betyder, at frihandelsaftaler skal godkendes af alle medlemslande og ikke bare EU's institutioner.

- Jeg frygter, at det vil blive nærmest umuligt for EU at indgå frihandelsaftaler med lande rundt om i verden.

- Det vil være rigtig skidt både for vores økonomiske udvikling, men også fordi det er det mest fornuftige ben af det europæiske samarbejde, som vi nu er ved at save over, siger medlem af EU-Parlamentet for DF Anders Vistisen.

EU-dommen omhandler EU's frihandelsaftale med Singapore, men kommer også til at få betydning for fremtidige handelsaftaler.

Dommen sætter nemlig klare grænser for, hvor langt EU kan gå i forhandlinger om store frihandelsaftaler, før de nationale parlamenter skal med på råd.

Sidst EU tog de nationale parlamenter med på råd, var da der skulle indgås en frihandelsaftale med Canada, Ceta.

Her blokerede parlamentet i den belgiske delstat Vallonien længe for, at Belgien som det sidste EU-land kunne godkende aftalen.

Det får Anders Vistisen til at tvivle på, om EU med dommen i hånden vil kunne lave handelsaftaler i fremtiden.

Kan man ikke det, er EU ikke meget værd, mener han.

- I Dansk Folkepartis optik er det her en af årsagerne til, at vi overhovedet stadig skal være med i EU; at vi har et indre marked, at vi har nogle fælles toldregler og at vi arbejder for nogle frihandelsaftaler.

- Så hvis det her ben bliver savet af, så er der for os at se ikke meget mere at komme efter i EU-samarbejdet, som er positivt fra et dansk synspunkt.