Cyberkriminelle intensiverer angreb mod danske netbanker

Cyberkriminelle brugte de sidste måneder af 2016 på at angribe danske netbanker igen og igen. I fjerde kvartal steg antallet af angreb med 40 procent sammenlignet med kvartalet før.

Samlet set blev det til et tab på 7,2 millioner kroner for bankerne i 2016. Bankerne dækker nemlig tabene i stort set alle tilfælde.

Udviklingen ærgrer Michael Busk-Jepsen, der er digitaliseringsdirektør i organisationen.

- Det er en kedelig udvikling, at vi ser mere og mere cyberkriminalitet.

- Men det er desværre også i overensstemmelse med den udvikling, vi ser i samfundet, hvor blandt andet Center for Cybersikkerhed har sagt, at risikoen for cyberkriminalitet er meget høj, siger han.

Angrebene fra de it-kriminelle finder primært sted ved de såkaldte social engineering-metoder.

Det betyder, at kriminelle lokker personlige oplysninger og koder ud af brugere med eksempelvis e-mails og sms-beskeder.

I oktober, november og december var der 818 forsøg på at angribe netbanker, efter at oplysninger var blev narret fra kunder. I de forgående ni måneder af 2016 var der sammenlagt 972 forsøg.

Af de i alt 1790 angrebsforsøg førte 416 til økonomiske tab for bankerne. Ifølge Finans Danmark kan der komme ændringer i antallet af sager med tab, da det ikke er alle misbrugssager, der er afsluttet.

Hvis udviklingen skal bremses, er det vigtigt, at brugerne ikke lader sig lokke, mener digitaliseringsdirektøren.

- Som almindelige forbrugere skal vi simpelthen være bedre til at gennemskue de ting, vi bliver udsat for. Jo bedre vi er til det, jo sværere har de cyberkriminelle ved at narre pengene fra os, siger han.

Men bankerne arbejder også på at opruste it-sikkerheden, forsikrer Michael Busk-Jepsen. Systemerne skal blive endnu bedre til at spotte mistænkelige transaktioner.

Han påpeger dog, at bankernes samlede økonomiske tab på 7,2 millioner kroner er lavt, når man ser på antallet af pengeoverførsler, der hver dag går igennem netbanker.