Cyberangreb kan koste trecifret milliardbeløb

Det anerkendte forsikringsgigant Lloyd's of London vurderer i en ny rapport, at et alvorligt, globalt cyberangreb kan udløse omkostninger på op til 120 milliarder dollar, 782 milliarder kroner.

- Fordi den slags angreb sker i den virtuelle verden, er det en svær opgave at udregne, hvordan omkostningerne vil akkumulere sig i tilfælde af et stort angreb, siger administrerende direktør for Lloyd's of London Inga Beale ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rapporten kommer efter to alvorlige cyberangreb i foråret og sommeren har ramt både firmaer, regeringer og private.

I foråret ramte virussen Wannacry, der satte flere fabrikker, infrastruktur og titusinder af computere ud af spillet. Ifølge Lloyd's rapport gav den omkostninger for otte milliarder dollar på verdensplan.

Seneste ramte så Not Petya. Den har hovedsageligt ramt selskaber, hvor ikke mindst A.P. Møller - Mærsk har været hårdt ramt. Her er systemer stadig ikke tilbage på fuld kraft.

Den vurderes at have udløst omkostninger op til nu på 850 millioner dollar.

Lloyd's har regnet på, hvad et endnu mere omfattende angreb kunne koste. Det værst tænkelige scenarie er, at en virus rammer en af de store udbydere af cloud-baseret software.

Rapporten tager forbehold for, at der ikke er mange historiske data for omkostningerne, hvilket gør det svært at komme med et præcist tal.

Alligevel vurderer Lloyd's, at skadevirkningerne kan ende på op til 120 milliarder dollar.

- Denne rapport giver et håndgribeligt billede af den mængde skade, et cyberangreb kan gøre på den globale økonomi.

- Ligesom de værste naturkatastrofer kan cyberangreb give alvorlige skader for selskaber og økonomier, udløse store og sammenfaldende skadesanmeldelser hos forsikringsselskaber og dramatisk øge forsikringsselskabers omkostninger, siger Inga Beale til The Guardian.

Ifølge The Guardian kostede orkanen Katrina, der lagde New Orleans øde, 108 milliarder dollar, og orkanen Sandy, der ramte New York hårdt i 2012, kostede 50-70 milliarder dollar.