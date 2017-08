Coop-direktør vil skære i antallet af supermarkedskæder

I hvert fald fortæller Coop-koncernens administrerende direktør, Peter Høgsted, i et interview med Økonomisk Ugebrev, at ledelsen har planer om at lægge flere af de nuværende kæder sammen.

Tiden er løbet fra kæder med ens varesortiment i alle butikker i hele landet, forklarer han.

- Hvorfor skal der eksempelvis være de samme varer og samme tilbud i butikken i Hornbæk som i Hanstholm, når nu indkøbsmønstrene er vidt forskellige?

- Så vil det være mere relevant at have en fælles paraply med navnet Coop for alle butikkerne. Det er det naturlige næste step for os, siger Peter Høgsted.

Fordelene ved at sløjfe de nuværende kæder er ifølge koncernchefen, at det bliver muligt at sænke omkostningerne.

- Det er klart, at hvis du har seks måder at lave et grønt koncept på, seks måder at sætte et sortiment sammen på, seks distributionsstrenge, seks markedsføringskanaler, seks Youtube-kanaler og seks gange personaletøj, så bliver alting opfundet seks gange.

- Og det gør enhver organisation kompleks og dyr, siger han til Økonomisk Ugebrev.

Hvordan fremtidens Coop præcis kommer til at se ud, står først klart, når en ny strategiplan, som skal gælde frem til 2020, er færdig.

Det skulle dog være sikkert, at Irma under alle omstændigheder fortsætter under eget navn.