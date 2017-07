Coca-Cola-regnskab brusede over forventningerne

Selskabet omsatte for 9,71 milliard dollar (omkring 62 milliarder kroner), hvilket er mere end aktieanalytikernes estimat.

Det lød på 9,65 milliarder dollar ifølge estimater fra Bloomberg News.

Den positive fremgang skyldes en kombination af lavere omkostninger og højere priser, som udlignede en nedgang i salget ifølge Bloomberg.

De sundere udgaver af Coca-Colas lange række af læskedrikke oplevede dog en stigning i salget.

Både Coca-Cola og Pepsi arbejder på flere og sundere alternativer til de kulsyreholdige drikke, som er fyldt med sukker.

Virksomhederne arbejder på at mindske sukkerindholdet i nogle af læskedrikkene for at sætte ind overfor den faldende efterspørgsel.

Verdens største læskedrikproducent oplyser i regnskabet, at den planlægger at introducere Coke Zero Sugar i USA i august.

Indtjeningen per aktie var 59 cent, der ligeledes var lidt bedre end aktieanalytikernes estimat på 58 cent.

Efter resultaterne stiger aktiekursen med 0,1 procent til 45,28 dollar i det amerikanske formarked.