Claus konkurrerer med kæmperne

- Det gør, at vi andre bliver lidt skjult. Vi kan for eksempel ikke hamle op med deres store reklamer. Den største udfordring er, at de er begyndt at købe udstykninger selv og bygge huse på grundene. Derfor tror nogle mennesker, at de små byggefirmaer ikke kan stå for hele processen med at bygge et hus, forklarer han.