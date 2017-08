Chefredaktør: Fiaskotelefons efterfølger kan blive topsællert

Sådan lyder det fra mobilekspert John G. Pedersen, chefredaktør for mobilhjemmesiden MereMobil.dk.

- Den megen omtale af Galaxy Note 7-katastrofen har været med til at rulle varemærket ud til en masse folk, som ikke tidligere var opmærksom på det her produkt, siger han og fortsætter.

- Selv om reklamen har været negativ, vil jeg tro, at det bliver den bedst sælgende telefon i Note-serien, siger mobileksperten.

Lanceringen fandt sted onsdag i New York, hvor Samsungs mobildirektør, DJ Koh, valgte ikke at forsøge at fortie tilbagetrækningen i 2016.

- Ingen vil nogensinde glemme, hvad der skete sidste år, sagde han.

Netop den kommunikationsstrategi kan ende med at komme Samsung til gode, mener John G. Pedersen.

- Det her er et meget tydeligt statement om, at de stadigvæk er en stor spiller på området, og jeg tror, at de har gjort det rigtige ved at lave en udadvendt kommunikationsstrategi, siger han.

Ifølge chefredaktøren er den nye telefon et nicheprodukt med en særligt stor skærm, som placerer sig et sted mellem en smartphone og tablet - også kaldet en "phablet".

Med en vejledende pris på 7749 kroner henvender telefonen sig ifølge John G. Pedersen særligt til folk, som skal bruge den store skærm og den medfølgende pen til blandt andet at lave skitser i forbindelse med deres arbejde.

Den brede omtale kan dog sikre telefonen et større publikum, end produktet umiddelbart henvender sig til, spår chefredaktøren.

- Mange vil købe den her telefon uden egentlig at have det reelle behov, siger John G. Pedersen.

Selv om telefonen ifølge John G. Pedersen på mange måder minder om den anden Samsung-model Galaxy S8, er han overordnet positiv over for telefonen.

- Teknologisk set synes jeg, at det er en meget spændende telefon, som tilbyder nogle helt unikke features. Med betjeningspennen kan man faktisk lave alt det, som man kan på et stykke papir, på telefonens skærm, siger han.

Salget af Samsung Galaxy Note 8 begynder 15. september.