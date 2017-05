Cepos: Nødvendigt at skaffe ledige hænder allerede nu

Det bør dog ikke afholde regeringen fra at kigge nogle år ud i fremtiden, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.

- Det handler om at udvise rettidig omhu. Vismændene peger jo også på, at der er en risiko for, at efterspørgslen vil stige hurtigere end forventet.

- Det vil i givet fald give større pres på arbejdsmarkedet, og det kan man lige så godt komme i forkøbet.

- På den måde vil arbejdskraften være på plads, når der er brug for den, siger han.

Cheføkonomen har selv nogle bud på, hvordan man kan skaffe de op mod 60.000 nye arbejdspladser, som regeringen selv har sat som mål i sin 2025-plan.

Et stop for efterlønnen vil eksempelvis ifølge Mads Lundby Hansen øge beskæftigelsen med 40.000 frem mod 2025.

- Efterlønsalderen er allerede blevet hævet over flere omgange, og det har været en bragende succes. Seniorerne er fortsat på arbejdsmarkedet i stor sti, siger han.

Andre muligheder kunne være at sænke dagpengesatserne, herunder dimittendsatserne for nyuddannede fra universiteterne.

Endelige foreslår vismændene selv at øge indsatsen for at trække flere højtuddannede udlændinge til.

Det er også en god idé, mener Cepos-økonomen, selv om det er bedre at få ledige danskere i job.

- Gevinsten bliver større, når det er danskere, der kommer i arbejde, fordi man samtidig skal udbetale færre overførselsindkomster.

- Men de offentlige finanser er kernesunde, og derfor er det ikke længere førsteprioritet.

- Den største udfordring består i at øge antallet af hænder på arbejdsmarkedet, siger han.

Mads Lundby Hansen noterer sig også, at vismændene har regnet sig frem til, at statens finanser på den lange bane kan tåle at få 22 milliarder kroner færre ind årligt, uden at det går ud over holdbarheden.

Det bør man efter hans mening udnytte til at sænke personskatterne, så alle betaler 39 procent af den sidste tjente krone fremover.