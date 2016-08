Centralbank lægger op til amerikansk rentestigning

- I lyset af, at arbejdsmarkedet har præsteret solidt og udsigten til vores økonomiske aktivitet og inflation, tror jeg er på, at argumentet for at hæve den ledende rentesats er styrket inden for de seneste måneder, siger Yellen til en imødeset tale på det årlige centralbankmøde i Jackson Hole i Wyoming.

Der er sket en styrkelse af grundlaget for at hæve den amerikanske rente i de seneste måneder, siger den amerikanske centralbankchef, Janet Yellen fredag.

På mødet understregede topchefen også, at centralbankens pengepolitiske komité (FOMC) fortsætter med at vente moderat vækst i BNP, yderligere styrkelse af arbejdsmarkedet, og at inflationen i løbet af det næste år vil stige til to procent, skriver Ritzau Finans.

Baseret på de økonomiske udsigter tror FOMC fortsat på, at gradvise stigninger i den amerikanske ledende rente vil være passende for at opnå og sikre beskæftigelse og inflation på bankens mål.

Yellen nævner dog ikke nogen specifik timing af den næste renteforhøjelse, fremhæver Bloomberg ifølge Reuters Finans.

En yderligere hævning af den amerikanske rente har været længe ventet.

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, hævede for første gang i syv år den ledende rente til 0,5 procent fra 0,25 procent tilbage i december.

Men siden har renten ligget konstant og er ikke blevet rørt på fem møder i bankens pengepolitiske komité i streg.

Med Yellen s bemærkning er der kommet endnu større fokus på kommende nøgletal fra USA ikke mindst på næste fredags arbejdsmarkedsrapport.

Den forventer man kan give endnu et praj om en rentestigning.