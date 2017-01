Carlsberg satser tysk og bygger nyt bryggeri ved Hamburg

Carlsberg kan efter planen begynde at producere øl i 2019 på et helt nyt bryggeri i Nordtyskland.

Det sker ifølge Børsen ved at opføre et helt nyt bryggeri, som er mere effektivt, og som dermed kan sænke enhedsomkostningerne.

Tyskerne er glade for øl, og derfor har Carlsberg besluttet sig for at investere i sin ølproduktion syd for grænsen.

Carlsberg købte Holsten-bryggeriet tilbage i 2004 og har de senere år fokuseret på at skære antallet af varemærker ned for at skærpe sin profil på det store, tyske ølmarked.

- Der er så stort et udbud, at forbrugerne drukner i muligheder. Og for bryggerierne er der en voldsom kamp om hyldemeterne i de enkelte butikker.

- Det er afgørende for os at opbygge skarpe mærkeprofiler og få den rette placering i butikken. Ellers risikerer vi at blive overset, siger Kristian Walsøe, der er marketingdirektør for Carlsberg Tyskland, til Børsen.

Carlsberg står særligt stærkt i Nordtyskland, hvor man har en markedsandel på 17 procent.

Tyskland huser i alt 1300 bryggerier og er dermed et af de lande i verden, der er bedst dækket ind på ølfronten.

Foruden Holsten-mærket markedsfører Carlsberg-koncernen også brands som Astra, Grimbergen, Duckstein og så selvfølgelig Carlsberg i Tyskland.

Selv om tyskerne er verdens fjerdestørste ølmarked, så er hverdagsforbruget faldende.

Hver tysker drikker dog i snit 106 liter øl om året. Det er næstmest i verden, kun overgået af tjekkerne.