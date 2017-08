Carlsberg sælger færre men dyrere øl i Rusland

Derfor satser bryggerikoncernen i højere grad på at få forbrugerne til at købe dyrere øl, hvor fortjenesten per liter er højere.

Carlsberg har erkendt, at det er svært at løfte mængden af solgt øl ret meget på de fleste af de markeder, man er til stede i.

Det ser ud til at være lykkedes i Rusland, hvor regeringen i et forsøg på at begrænse alkoholmisbrug har forbudt bryggerierne at sælge øl i 1,5 liters plastflasker.

Det har ifølge Carlsbergs vurdering gjort, at ølmarkedet i Rusland er svundet fem procent, og derfor har man skiftet hest.

- Som et modsvar til denne markante ændring på det russiske marked, har vi i stedet indtaget en værdibaseret tilgang for at give markedet mere værdi.

- Nogle konkurrenter har valgt en volumenbaseret tilgang, hedder det i Carlsbergs halvårsregnskab.

I praksis betyder det, at Carlsberg har holdt fast i sine priser for de billigste mærker, selv om konkurrenterne har sænket dem.

Det har kostet omsætning, men til gengæld er det lykkedes at sælge mere af brands som Baltika, Carlsberg og Tuborg.

Dermed er det lykkedes at øge bruttoresultatet i Østeuropa-regionen med 39 procent, også takket være en styrket rubel.

Mens mængden af solgt øl faldt i Rusland, lykkedes det at øge salget i Ukraine, Kasakhstan og Hviderusland.