Carlsberg forbedrer sit årsresultat trods valutamodvind

Regnskabet for sidste år, der er offentliggjort onsdag morgen, viser således et fald i omsætningen på knap tre milliarder kroner til 62,6 milliarder kroner.

Det skyldes til dels en nedgang i solgt volumen på to procent, men en stor del af nedgangen bunder i, at man på grund af det forringede bytteforhold med fremmede valutaer får færre danske kroner i kassen for den samme vare

Nettoresultatet endte dog med et plus på 4,9 milliarder kroner, hvilket er væsentligt bedre end 2015, hvor store nedskrivninger resulterede i et underskud på 2,6 milliarder kroner.