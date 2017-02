Carlsberg er tilbage i plus trods valutamodvind

Regnskabet for sidste år, der er offentliggjort onsdag morgen, viser således et fald i omsætningen på knap tre milliarder kroner til 62,6 milliarder kroner.

Det skyldes til dels en nedgang i solgt volumen på to procent. Men en stor del af nedgangen bunder i, at man på grund af det forringede bytteforhold med fremmede valutaer får færre danske kroner i kassen for den samme vare.

I regnskabet skriver Carlsberg, at det særligt har kunnet mærkes på indtægterne fra salget i Østeuropa, Kina, Storbritannien og Norge.

Omsætningen i Østeuropa er således også faldet med seks procent, selv om mængden af solgt øl faktisk var den samme.

På samme måde er der fald i omsætningen i Asien på fire procent. Det skyldes foruden den lave yuan-kurs blandt andet også, at koncernen har lukket bryggerier i Kina i forbindelse med en omstrukturering.

Endelig faldt salget i Vesteuropa med tre procent. Alligevel lykkedes det her at hæve driftsresultatet med én procent.

Nettoresultatet for hele koncernen endte alt i alt med et plus på 4,9 milliarder kroner, hvilket er væsentligt bedre end 2015.

Her betød store nedskrivninger et underskud på 2,6 milliarder kroner.

Carlsbergs koncernchef, Cees t' Hart, har iværksat spareplanen Funding the Journey og den nye koncernstrategi, Sail '22, og han siger følgende om regnskabet:

- I løbet af året har vi taget betydelige skridt i retning mod at blive et mere succesfuldt selskab.

- Vi har lanceret en ny strategi, og prioriteringerne i den er nu godt integreret i vores planer for 2017.

- Samtidig har Funding the Journey allerede leveret resultater hurtigere, end vi forventede, siger han.

Det positive resultat betyder, at Carlsberg fortsætter traditionen med at øge udbyttet til aktionærerne. Bestyrelsen foreslår, at hver aktie skal udløse et udbytte på 10 kroner.