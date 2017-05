Campingpladser har stillet ulovlige krav om campingpas

Det er ulovligt, at danske campingpladser har krævet, at campister skulle købe eller fremvise et campingpas, der er udstedt af Campingrådet. Passet er i strid med loven også blevet solgt til en fast pris.

Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige regler.

Campingrådet har fastsat prisen for et campingpas, der gælder for et kalenderår, til at være 110 kroner.

- Campingpladserne er i regi af Campingrådet blevet enige om at fastsætte en ens pris for campingpasset.

- Der er helt generelt solid dokumentation for, at når virksomheder aftaler priser, bliver de højere, end hvis der havde været en velfungerende og effektiv konkurrence, siger kontorchef i Konkurrencerådet Michael Riis.

Campingpladserne under Campingrådet har udelukket, at gæsterne kunne bruge andre konkurrerende campingpas.

- Forbrugerne har været tvunget til at købe et pas, hvis de har villet overnatte på en campingplads i regi af Campingrådet.

- For campingpladserne har det betydet, at de tidligere ikke selv har kunnet beslutte, hvilken pris de ville sælge campingpasset til, siger Michael Riis.

Konkurrencerådet kræver, at Campingrådet dropper den fastsatte pris og udelukkelsen af andre campingpas.

Karsten Egelund, der er formand for Campingrådet, fortæller, at de allerede rettede ind efter Konkurrencerådets anvisninger i foråret.

- Vi har ikke vidst, at det ikke har været i tråd med loven. Det er en ordning, vi har arvet efter Friluftsrådet. Den har kørt siden 1942, hvor Friluftsrådet startede.

- Vi har selvfølgelig rettet ind - allerede da vi fik den første pejling. Der er ikke nogen, der har vundet noget på det. Det er ikke for personlig vindings skyld. Det er simpelthen ren uvidenhed, siger formanden.

DK-Camp, der er en frivillig kæde, hvor halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager, bliver også pålagt at stoppe med at deltage i de ulovlige vedtagelser.