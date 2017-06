Se billedserie Bo Christensen (tv.) og Frederik Rofors står bag en ny app. Out2Camp er gået online og skal matche campingvogns-ejere med campister, som ønsker at låne sig til et mobilt hjem.

Campingdrømmen lever

Erhverv - 16. juni 2017 kl. 11:45 Af Thøger Raun Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt naboskab kan føre til mange ting. Men for de to præstøere Bo Christensen, 47, og Frederik Rofors, 40, har det ført til mere end bare en øl og en snak over hækken. Makkerparret har netop lanceret en ny deletjeneste med inspiration fra Airbnb og GoMore.

En tjeneste, der skal gøre det nemmere, for i første omgang danskere, at komme på ferie uden at udsætte portemonnæen for unødig belastning.

- Vores firma hedder Out2camp, og det går ud på, at vi matcher campister med autocampere, fortæller idémand Bo Christensen.

- Mange mennesker vil gerne have mulighed for at låne en autocamper og køre ud i landet, men mulighederne for leje er begrænsede. Derfor tror vi også at vi kan matche ejere og lånere, supplerer Frederik Rofors, der er kodehajen med styr på det tekniske.

Bortset fra at programmere en tiltalende og kundevenlig platform har makkerparret især stået med et stort problem. Forsikringer.

Data på skadefrekvensen hos låne-campister har været svær at skaffe, og deleøkonomi er derfor ikke regnet ind i forsikringsselskabernes statistikker. Men Rofors og Christensen har efter en større indsats fået indledt et samarbejde med Danmarks største forsikringsselskab Tryg samt FDM og Dansk Campingunion.

- Campingvognene, som vi ønsker, tilhører det ældre segment, og skal vi have morfar op af stolen og indlede et samarbejde med os, skal der være styr på hele kæden. Men det tager tid at få aftalerne på plads, hvad vi nu er lykkes med, siger Bo Christensen.

Out2camp starter ud med fokus på det danske marked, men satser på, at der er ræson i at udbrede sig til det nordiske marked i nærmeste fremtid.

