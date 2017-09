C20-indeks holder rekordfest forud for weekenden

Det er ikke første gang i år, at aktiehandlerne kan holde fri med rekord. Fredagens rekord er den 29. lukkerekord i 2017. Den seneste var fredag 17. juli.

Særligt hos Lundbeck var fremgangen bemærkelsesværdig, da også den aktie ramte det højeste niveau nogensinde. Med en stigning på 1,6 procent til kurs 404,30 kroner, sprængte Lundbeck-aktien loftet og satte ny rekord.

- Aktien har haft en god periode siden regnskabet for nogle uger siden, som var bedre end ventet, og der har været stor interesse fra udenlandske investorer, siger Martin Munk, der er aktierådgiver i Jyske Bank, til Ritzau Finans.

Også betalingsservicen Nets, transportfirmaet DSV og Chr. Hansen Holdings, der fremstiller fødevareingredienser, satte nye rekorder, da der blev gjort status, efter handlen var afsluttet.

Erhvervsmediet Financial Times skriver, at Nets er rykket tættere på et salg. Det er stadig en kapitalfond ved navn Hellman & Friedman, som er favoritter. Forventningen er, at Nets skal sælges for mere end 31,4 milliarder kroner.

Nets bekræftede, at der fortsat er forhandlinger om et salg af virksomheden, men at intet er sikkert. Aktien steg 2,1 procent til 157,70 kroner per aktie.

Ikke alle havde en dejlig fredag på Københavns Fondsbørs. Både Mærsks A- og B-aktier faldt med over 1,5 procent. Mærsk har stadig ondt i containerforretningen, og B-aktien faldt med to procent.