Butiksansatte vil gerne afvise kontanter fra klokken 18

Det er voldsomt for butiksansatte at blive udsat for røveri, siger HK, som roser lempelse af kontantregel.

Det er rigtig godt for ansatte i små og store butikker landet over, hvis kasseapparaterne kan smækkes i for kontant betaling i de sene timer for at mindske risikoen for røverier.

Ifølge Jeanette Hahnemann, faglig konsulent i HK Handel, vil det gavne de butiksansatte, at de med et nyt lovforslag får mulighed for at afvise kontanter i tidsrummet 22-06.