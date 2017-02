Butiksansatte og funktionærer har fået ny overenskomst

Trods to sammenbrud på under en uge er HK og Dansk Erhverv blevet enige om treårige overenskomster.

Det er sent fredag eftermiddag lykkedes Dansk Erhverv og HK at forhandle overenskomster på plads for 186.000 medarbejdere på butiks-, kontor- og lagerområdet.

Det oplyser parterne.

Nyheden kommer, efter at parterne to gange inden for en uge er gået fra hinanden uden at få en aftale i hus. Sidst stoppede forhandlingerne sent torsdag aften.