Brøndby stadig en underskudsforretning trods lyspunkter

Brøndby IF er fortsat i gang med en mangeårig økonomisk genopretning af klubben, der de sidste mange år har givet voldsomme underskud. I perioden 2010 til 2016 tabte Brøndby IF samlet 572 millioner kroner.

Samlet tabte Brøndby IF 2,4 millioner kroner i de første tre måneder af året mod et gevaldigt hul i jorden i samme periode sidste år på 20,5 millioner kroner.

Bedringen er kommet både på indtægterne og på udgifterne. Indtægterne steg med fire millioner kroner til 27,4 millioner kroner.

De blev sendt op af bedre sponsorindtægter og entre- og tv-indtægter, der er steget til 11,8 millioner kroner.

- Stigningen skyldes øgede indtægter fra tv, mens indtægter fra entre er mindre end i samme periode sidste år som følge af, at der kun er afviklet to hjemmekampe i Alka Superligaen, hvor der i første kvartal 2016 blev afviklet tre hjemmekampe i Alka Superligaen, skriver Brøndby.

Ud over større indtægter har Brøndby siden sidste år skåret 5,2 millioner kroner af omkostningerne, så de lød på 33,3 millioner kroner.

Faldet er i høj grad udløst af, at Brøndby ikke har haft nogle direktørfyringer i kvartalet, der har kostet ekstra lønkroner.

Efter de første tre måneder fastholder Brøndby IF sin forventning om, at give et underskud på 10-20 millioner kroner før skat for hele året.

Det forventes at blive krydret med et af de bedste sportslige resultater i flere år.

- Alka Superliga sæsonen 2016/17 nærmer sig sin afslutning med én spillerunde igen, og Brøndby IF er sikret en placering som nummer to i Alka Superligaen.

- Placeringen betyder, at Brøndby IF opfylder sin målsætning om en placering i top-5 af Alka Superligaen i sæsonen 2016/17, ligesom placeringen sikrer, at Brøndby IF igen skal deltage i UEFA Europa League-kvalifikationen til sommer, skriver Brøndby i regnskabet.