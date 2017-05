Brød og boller fra Kohberg giver underskud på 29 millioner

Selv om der blev solgt poser med boller og brød fra Kohberg for næsten en milliard kroner i 2016, så blev det alligevel til underskud på bundlinjen for brødproducenten i 2016. Det viser selskabets regnskab for 2016.

Kohberg fik et underskud på 28,7 millioner kroner sidste år. Det sker på baggrund af en omsætning på 942 millioner, oplyser Kohberg Bakery Group. Det er første gang nogensinde, at Kohberg får underskud.

Administrerende direktør Peder Christensen forklarer underskuddet med hård konkurrence og stigning i råvarepriser.

- Det er klart, at det er et meget utilfredsstillende resultat på baggrund af en omsætning på næsten en milliard kroner, siger administrerende direktør Peder Christensen.

- Der er en meget hård konkurrence på brødmarkedet og dagligvarehandlen i Danmark. Desuden har der været prisstigninger på forskellige råvarer sidste år. Det er det, der er den helt klare forklaring, siger han.

Konkurrencen betyder, at priserne holdes nede, selv om råvarerne bliver dyrere, forklarer Peder Christensen.

- Der er mange om buddet. Det betyder et pres på priserne, der gør, at vi bliver ramt på vores indtjening. Vi er to store producenter i Danmark, men der er også konkurrence fra udlandet for eksempel Sverige og Tyskland, siger han.

Ifølge Peder Christensen har udviklingen betydet, at Kohberg i 2016 måtte afskedige 90 ansatte.

- Vi har været gennem virksomheden for at se, hvordan vi kan tilpasse os. Det har desværre betydet, at vi har måttet tage afsked med en masse gode medarbejdere, siger direktøren.

Underskuddet kommer efter mange år med svingende overskud hos Kohberg. I 2015 lød bundlinjen på 1,8 millioner, mens der var større overskud i 2014 og 2013 med henholdsvis 8,7 og 24 millioner kroner.

Kohberg fremstiller brød til detailhandlen. Virksomheden blev grundlagt i Sønderjylland i 1969 af bagermester Alfred Kohberg. Han solgte forretningen til ægteparret Preben og Inga Fogtmann i 1989.

Kohberg Bakery Group har i dag tre bagerier - det originale i Bolderslev samt et i Taastrup og Haderslev.