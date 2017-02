Det kan blive svært at skaffe iceberg-salat til rejecocktailen. Hårdt vejr i Spanien har ødelagt høsten. (arkivfoto)

Britiske supermarkeder rationerer salat og broccoli

Årsagen er hård kulde og regn i Spanien, der har ramt høsten, og det har skabt mangel hos supermarkederne. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Skulle briter være fristet til at købe store mængder broccoli eller icebergsalat i disse dage, kan det blive en svær opgave. Flere supermarkeder har nemlig indført rationering.

- Det (rationering red.) er ikke noget, vi har lyst til at gøre, men vi føler ikke, at vi har et valg.

- Vi vil være sikre på, at vi har nok salathoveder til vores kunder. I nogle supermarkeder er der næsten udsolgt, eller salathovederne er fordoblet i pris, siger en talsperson for supermarkedskæden Tesco til The Guardian.

I Tesco må man nu kun købe tre salathoveder per kunde, mens kæden Morrisons har sat grænsen ved to salathoveder og tre broccoli.

Morrisons fortæller til avisen, at grænsen er sat for hindre restauranter og cateringfirmaer i at tømme hylderne.

Manglen på grønt er døbt "courgette-krisen" af de britiske medier, da prisen på den glinsende agurketvilling er firdoblet.

Flere supermarkedskæder er begyndt at flyve grøntsager ind fra USA, hvilket sender prisen markant op.

Agurker, artiskokker, grønne bønner, auberginer og selleri skulle også være ramt af den dårlige høst.

Også i Danmark mærker supermarkederne den dårlige spanske høst, omend der umiddelbart ikke er blevet indført rationering endnu.

- Det er primært varer som broccoli, blomkål og icebergsalat, der bliver dyrket i åben produktion, der er ramt i øjeblikket på grund af en ekstrem dårlig vejrsituation i Sydeuropa, sagde senior director og indkøber Stephan Bruhn fra Dansk Supermarked Group sidst i januar.

Det er blot et halvt år siden, at Storbritannien blev ramt af mangel på en anden fødevare, det elskede vegemite. Her var årsagen dog en konflikt mellem supermarkederne og producenten om prisen.