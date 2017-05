Britisk storbank betaler for at undgå penibel retssag

Da jorden brændte under Royal Bank of Scotland under finanskrisen kaldte banken på sine aktionærer til at hjælpe den ud af krisen. Det gjorde de, men blot måneder efter mistede de alt.

Det har fået en større gruppe aktionærer til at sagsøge banken. Mandag har gruppen dog ifølge Reuters takket ja til et tilbud om erstatning, der betyder, at de problematiske måneder og bankens handlinger ikke skal frem under en retssag.