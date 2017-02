Briterne holder pungen i lommen efter prishop

Ifølge de seneste tal fra ONS, Storbritanniens pendant til Danmarks Statistik, faldt privatforbruget i januar med 0,3 procent. Over julen faldt forbruget med 2,1 procent.

Siden efteråret er historier om prisstigninger på alt fra Apple-computere til fiskefingre rullet gennem de britiske medier. De stigende priser har nu ramt privatforbruget i Storbritannien. Det er skidt nyt for øernes økonomi.

- Vi har set fald i salget i både konventionelle butikker og over internettet. Vores undersøgelser indikerer, at stigende priser på brændstof og mad spiller en afgørende rolle i faldet, siger seniorstatistikker ved ONS Kate Davies til den britiske avis The Guardian.

Inflationen i Storbritannien er da også steget til 1,8 procent i januar, det højeste niveau i flere år.

Efter briternes afstemning i sommeren 2016, hvor unionens borgere stemte for at forlade EU, er pundets værdi faldet voldsomt.

Det har gjort indtægterne for udenlandske selskaber i landet mindre, hvilket har ført til prisstigninger.

Samtidig har det gjort det dyrere for britiske producenter, der køber deres råvarer i andre valutaer, at producere.

Hurtigt efter faldet begyndte de første fødevareproducenter at hæve priserne, og siden da er prishoppene kommet slag i slag.

Fødevarer som mælk, chokolade, frugt og sågar den ærkeengelske spise fishfingers er steget i pris.

- Disse tal (for forbruget red.) giver det klareste bevis til dato for, at de stigende priser vil presse forbruget i resten af 2017 og ind i 2018.

- En skarp vending i inflationen har sat en bremse på væksten i forbruget. Vi kommer sandsynligvis til at se mere af det samme, når vi kigger frem, skriver en økonom hos konsulenthuset PwC til The Guardian.

Det britiske forbrug og den britiske økonomi holdt sig efter afstemningen overraskende stabil. Men det ser altså nu ud til at vende.