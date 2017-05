Brancheforening vil have flere kvinder på it-uddannelser

Til Ugebrevet A4 siger han, at it-branchen fremover vil komme til at mangle tusindvis af it-specialister.

Derfor er de toplagt at forsøge at gøre en ekstra indsats for at få flere kvinder til at interesse sig for programmering.

- Hvis man har en rekrutteringspool, som er mindre, fordi det kun er det ene køn, der søger ind, så får man ikke lige så gode kandidater.

- Derudover er det en styrke for en arbejdsplads, at der er en god balance mellem kønnene, siger han.

Og ifølge Mads Tofte, der er rektor på IT-Universitetet, kan et af værktøjerne være at indføre it-fag allerede i folkeskolen.

Undersøgelser viser nemlig, at mange piger slet ikke bliver præsenteret for programmering i skolegangen.

- Det er et meget stort og formentligt meget kostbart projekt, men vi kunne jo heller ikke forestille os en folkeskole, hvor man havde fravalgt læsning eller skrivning og matematik, siger Mads Tofte.

Erhvervsstyrelsen har analyseret behovet for it-arbejdskraft fremover og vurderer, at man i Danmark i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister.