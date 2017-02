Christian Stadil kan forvente et søgsmål fra den tidligere direktør for Hummel Søren Schriver. Han varsler selv, at Hummel i løbet af ugen politianmelder Schriver.

Bortvist direktør overvejer at sagsøge Hummel for injurier

På pressemødet fremsatte Christian Stadil, der er ejer og bestyrelsesformand i Hummel, voldsomme anklager mod den bortviste direktør, som han meddelte, at han agtede at melde til politiet.

Den bortviste administrerende direktør i Hummel, Søren Schriver, tager nu bladet fra munden efter et dramatisk pressemøde onsdag aften.

Søren Schriver kan dog komme sin tidligere arbejdsgiver i forkøbet, da han agter at lægge sag an mod Hummel.

- Efter samråd med min advokat vil jeg indgive stævning mod Hummel A/S for uretmæssig bortvisning med henblik på betaling af manglende løn og bonus jævnfør min kontrakt.

- Vi overvejer yderligere at fremsætte krav om tortgodtgørelse, da der er fremkommet æreskrænkende og injurierende påstande om min person, lyder det fra Søren Schriver i en mail til Børsen.

Christian Stadil vil ikke gå i ordkrig med sin tidligere direktør gennem godt 20 år. Han oplyser dog, at politiet vil få en anmeldelse fra Hummels hånd snart.

- Jeg synes egentlig, at vi har sagt og fremlagt det, der skal siges og fremlægges for nu. Nu er en politianmeldelse under udarbejdelse, og den vil blive indleveret denne uge, skriver han i en sms til Ritzau.

- Derudover synes jeg, at det er rimeligt, at advokater som politi får ro til at kigge på sagen, skriver Stadil videre.

Den anmeldelse tager Søren Schriver med ophøjet ro.

- Nu handler det for mig om at se fremad, og jeg har fuld tiltro til, at jeg vil få en fair behandling og en positiv afgørelse, når sagen på et senere tidspunkt vil blive afgjort i retssystemet, skriver han i mailen til Børsen.

Han fortæller samtidig, at han ikke vil kommentere anklagerne fra Stadil yderligere. Anklagerne mod ham lyder på bedrageri og mandatsvig.

Det er angiveligt sket i forbindelse med en ejendom i Tyrkiet, som Hummels tyrkiske datterselskab stod over for at skulle leje sig ind i.