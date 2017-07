Bortvist Velux-chef: Jeg er uskyldig i alle anklager

Det sker, efter at han er blevet anklaget af Velux og sigtet af politiet for at have forsøgt at viderebringe forretningshemmeligheder fra sin nu tidligere arbejdsplads.

- Jeg har aldrig stjålet, videregivet eller tilbudt fortrolig information til nogen som helst. Jeg erklærer mig uskyldig i alle beskyldninger fremsat af Velux, og jeg forventer, at dansk politis efterforskning ikke vil resultere i nogen retssag, siger manden, der fortsat er beskyttet af navneforbud, til Finans.

Hans udgave af sagen offentliggøres, samtidig med at revisionsvirksomheden EY på vegne af Velux over for Finans fremlægger nye beviser i sagen.

Det gælder blandt andet i en sms-korrespondance mellem den tidligere Velux-chef og en tysk forretningsforbindelse.

- Vi har meldt ham til politiet, fordi vi har beviser for, at han har foretaget ulovligheder, lyder det med henvisning til den bortviste Velux-chef i en kortfattet kommentar til Finans fra pressechef i Velux Jens Bekke.

Sagens hovedperson bestred en ledende stilling i Velux, indtil han sidste forår blev bortvist, omtrent samtidig med at han blev anholdt og varetægtsfængslet.

Han er sigtet for at have overtrådt straffelovens bestemmelse om erhvervshemmeligheder.