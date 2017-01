Boligejernes renteudgifter falder for ottende år i træk

De udgjorde tilsammen 65,2 milliarder kroner, hvilket er 4,4 milliarder lavere end året før - til trods for at udlånet steg.

Dermed er der sket fald de seneste otte år siden toppen i 2008. Samtidig er det ikke set lavere i de 14 år, hvor man har opgjort tallene.

Ifølge Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark, har hver husholdning sparet 27.000 kroner på årsbasis sammenlignet med 2008.

- Samlet understreger tallene nok engang, at de danske husholdninger har oplevet en solid økonomisk saltvandsindsprøjtning gennem en årrække fra de meget lave renter.

- Det har uden tvivl været med til at holde en hånd under det private forbrug og boligmarkedet - og dermed også dansk økonomi, siger cheføkonomen.

Og hos Nordea Kredit konstaterer chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann, at boligejerne med de lave renter har fået i både pose og sæk.

- For ikke nok med at den gør det nemmere at betale terminen, så spiller den også en afgørende rolle for de prisstigninger, vi har oplevet på boligmarkedet de seneste år.

- Når renten er lav, er det nemlig nemmere for potentielle købere at blive kreditgodkendt, og det får købslysten og købsmuligheder til at stige, forklarer hun.

Spørgsmålet er så, om tendensen fortsætter i 2017. Christian Hilligsøe Heinig hælder mod et nej.

Det skyldes, at gælden formentlig stiger, samtidig med at renten også kan trækkes opad af den stigende økonomiske vækst.