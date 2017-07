Boligejere vælger god nattesøvn over hurtige penge

Bag det tal ligger en stigning på fastforrentede lån på 39 milliarder kroner og et fald i lån med variabel rente på fem milliarder kroner.

Samme vej er det gået for afdragsfriheden. Udlån med afdrag er steget med 46 milliarder kroner, men lån uden afdrag er faldet med 12 milliarder kroner.

- Folk sikrer sig for fremtiden. Vi har en meget lav rente, så man kan næsten ikke gå galt i byen ved at vælge et fastforrentet lån og sikre sig mange år frem.

- Krisen er heller ikke længere væk, end at folk ved, at den låneadfærd, der var i nullerne, ikke er noget, man vil have igen, siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom hos Nordea.

Andelen af boligejere, der betaler afdrag, er steget fra 43 til 51 procent på fire år. 40 procent har en fast rente, en stigning fra 31 procent, da tallet var lavest.

- Kommer man i en situation, hvor renten stiger igen, så sidder ejere med fastforrentede lån i en helt anden situation end folk med variable.

- De kan sove roligt om natten. Og skulle de have brug for at sælge, så vil de kunne indfri deres lån til en lavere kurs, end de er optaget til.

- Spørgsmålet er, om man vil sove godt eller spise godt. Og her foretrækker flere altså nattesøvnen lige nu, siger Lise Nytoft Bergmann.

For nuværende er der ikke udsigt til markant stigende renter. Men derfor giver det fortsat mening at være konservativ i sin låntagning, vurderer økonomen.

- Man skal huske på, at det at forudsige renten er en utroligt usikker disciplin. Bankerne, inklusiv os selv, laver aldrig prognoser på mere end et par års varighed.

- Vi venter let stigende renter de næste par år, men man køber jo bolig for 10-20-30 år. Så det er ikke kortsigtede prognoser, man skal sætte sin lid til, siger Lise Nytoft Bergmann.

I alt var der ved udgangen af juni udlån til boligejere i Danmark for 1532,8 milliarder kroner ifølge Finansdanmark.