Ifølge viceformand for Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt, er cannabis en af de afgrøder, hvor det er lettest at udnytte hele plantens funktion. Han håber, at cannabis bliver en større del af dansk landbrug i fremtiden.

Bønder ser lovlig hashdyrkning som muligt erhvervseventyr

- Det er et erhvervseventyr under rivende udvikling, der er i gang rundt omkring i verden. Og det vil vi selvfølgelig gerne være med til, siger han.

Hvis det bliver lovligt at dyrke hashplanten cannabis i Danmark, vil det give danske landmænd rig mulighed for at skabe nye forretningsmuligheder, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand for brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer.

Står det til ham, skal det være lovligt at dyrke cannabis i Danmark. En række partier på Christiansborg bakker op om en form for legalisering, men endnu er der ikke noget flertal.

Det gode ved at dyrke cannabis i landbruget er ifølge Lars Hvidtfeldt, at det ud over at kunne bidrage til medicinalindustrien også egner sig til en masse andet.

Der er allerede steder i Danmark, der dyrker industrihamp, men viceformanden mener, at man skal fokusere endnu mere på det i landbruget.

Spørger man Lars Hvidtfeldt, er cannabis en af de planter, hvor der er størst mulighed for at udnytte dens forskellige funktioner til fulde, og det kan have en gavnlig effekt på miljøet.

- Vi er enormt fokuserede på den grønne omstilling i Danmark, og cannabis er en af de planter, hvor man kan udvinde flest værdistoffer, siger han.

Ifølge viceformanden er cannabis en af de afgrøder, der er bedst egnet til såkaldt bioraffinering, hvor afgrøden bliver udnyttet så fuldstændigt og bæredygtigt som muligt.

- Det er jo ikke kun benzinen, vi skal have ud af tanken på bilen, vi skal jo også have de fossile stoffer ud af dækkene og ud af kileremmen, hvis det skal nytte noget, siger Lars Hvidtfeldt.

- Der er en efterspørgsel ude i verden på blandt andet at kunne bruge cannabis også medicinsk, men det handler også om meget andet, siger han.

På Christiansborg bakker Liberal Alliance, Enhedslisten, Alternativet, SF og De Radikale op om en hel eller delvis legalisering af cannabis. Men da de resterende partier er imod, er der ikke flertal for at sætte hashen fri.