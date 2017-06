Bnp-usikkerhed får væksten til at stige kraftigt

En måned senere blev nationalregnskabet opjusteret med 0,2 procentpoint, og fredag fik det endnu et nøk opad til 1,7 procent.

I slutningen af februar mente Danmarks Statistik, at dansk økonomi var vokset med 1,1 procent i 2016.

Dermed har det, der i første omgang lignede et halvlunkent mellemår for dansk erhvervsliv, på fire måneder forvandlet sig til en succeshistorie - selv om året altså for længst er overstået.

- Forklaringen er den, at vi har fået flere og mere komplette data at beregne væksten ud fra.

- Det gælder blandt andet det færdige regnskab for det offentlige, momsstatistikken og indberetningerne fra den finansielle sektor, forklarer Timmi Graversen, der er chefanalytiker hos Danmarks Statistik.

Han forklarer, at selv om man har måttet justere en del undervejs, så plejer beregningerne at ramme nogenlunde plet.

- Hvis økonomien er på vej frem, kan der være en tendens til, at vi rammer lidt under målet.

- Generelt viser vores revisioner, at vi undervurderer væksten med 0,1 procentpoint, og det er relativt lidt, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt Danmarks Statistik skulle overveje at vente med at sende væksttal ud, indtil de er mere skudsikre, siger han:

- Vi opererer inden for et internationalt system, hvor vi blandt andet er underlagt EU-regler. Der er vi forpligtet til at komme med opgørelser på tidspunkter, hvor vi ikke har fulde opgørelser.

- Det er en afvejning af, at man gerne vil have hurtige resultater, og så må man acceptere, at der sker løbende revision af dem, siger han.