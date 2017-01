Bilsalget i Danmark var rekordhøjt i 2016

Statistikken viser, at bilsalget sidste år satte ny rekord med i alt 222.924 personbiler.

Vi køber ny bil som aldrig før. Det viser tal fra De Danske Bilimportører, der har gjort status over 2016.

- Vi ser fortsat et lavt renteniveau, en generel stigning i reallønnen, en mindre stigning i beskæftigelsen, og dermed et behov for arbejdskraftens mobilitet.

- Og ikke mindst har der været en generel høj tillid blandt forbrugerne.

- Det er alt sammen noget, der har været med til at sikre et højt bilsalg igen i år, siger adm. direktør for De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.