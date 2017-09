Bilsalget falder 12 procent mens ny afgift diskuteres

Regeringens forslag om at sænke registreringsafgiften for alle biler til 100 procent har tilsyneladende fået handlen med nye biler til at gå i stå.

Det er bemærkelsesværdigt, fordi bilsalget ellers har været støt stigende i første halvår af 2017.

- Vi ved fra alle vores bilforhandlere, at salget af personbiler til private er gået fuldstændigt i stå.

- Det kan ikke ses på tallene endnu, men der er ingen tvivl om, at det vil komme.

- Vi opfordrer regeringen til at få afsluttet forhandlingerne om bilafgifter hurtigst muligt, lyder det fra Gitte Seeberg, der er direktør for Autobranchen Danmark.

Hun opfordrer samtidig til, at folketingspolitikerne i forbindelse med en omlægning af registreringsafgiften samtidig overvejer at droppe den værdibaserede afgift til fordel for en teknisk, der tager højde for bilernes miljøvenlighed.

Det var Politiken, der allerede 23. august bragte nyheden om, at regeringen ville foreslå at sænke registreringsafgiften markant fra de nuværende satser på 105 og 150 procent.

Regeringen understregede i forbindelse med fremlæggelsen af sit skatteudspil forrige mandag, at man vil arbejde for en hurtig afklaring af spørgsmålet om registreringsafgiften for at undgå, at markedet går helt i stå.