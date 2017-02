Bestyrelsesformand nægter ansvar for melodigrandprix-underskud

Erhvervsstyrelsen har afgjort, at Michael Metz Mørch er ansvarlig for dele af tab efter melodigrandprix.

Det fortæller hans advokat, Finn Schwarz. Erhvervsstyrelsen har onsdag afgjort, at den tidligere bestyrelsesformand skal dække et tab på 21 millioner kroner.

Michael Metz Mørch, tidligere bestyrelsesformand for Wonderful Copenhagen, mener ikke, at han er ansvarlig for millionunderskuddet efter det internationale melodigrandprix i 2014.

- Vi vil gennemgå afgørelsen, og så vil vi overveje, om vi vil bringe den for Erhvervsankenævnet, siger Finn Schwarz.

Det internationale melodigrandprix 2014 blev langt dyrere end forventet. Showet blev holdt i de gamle B & W-haller på Refshaleøen i København. Inden showet skulle hallerne bygges om.

Byggeriet fik budgettet til at skride. Blandt andet skulle tre bærende søjler rives ned for at DR kunne lave panoramaoptagelser over publikum. Efter showet skulle de bygges op igen.

For at begrænse de økonomiske skader donerede Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen flere millioner kroner ekstra. Det skete allerede inden showet blev afholdt.

Alligevel førte melodigrandprixet til et underskud på 58 millioner kroner. Wonderful Copenhagen valgte at dække underskuddet, selv om man ikke havde pengene.

Erhvervsstyrelsen har vurderet, at Michael Metz Mørch ikke informerede bestyrelsen og ledelsen af fonden ordentligt om, at fonden ikke var juridisk forpligtiget til at dække underskuddet.

Derfor mener Erhvervsstyrelsen, at han ikke har levet op til sine forpligtelser over for fonden.

Michael Metz Mørch selv afviser at kommentere afgørelsen.

Men Finn Schwarz har i et høringssvar til Erhvervsstyrelsen fortalt, at bestyrelsesformanden lagde vægt på, at projektselskab, som afholdt melodigrandprixet, ikke gik konkurs.

Finn Schwarz hævder, at hans klient ikke har givet udtryk for, at fonden var juridisk forpligtet. Desuden mener han ikke, det er bevist, at bestyrelsen ville have afvist at dække underskuddet, hvis formanden havde handlet anderledes.