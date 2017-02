Benzin fyrer inflationen op på højeste stigningstakt i tre år

De danske forbrugere skal måske igen til at vænne sig til lidt højere inflation, der får pengene til at strække knap så langt.

Det er den højeste stigningstakt i tre år. Den er især trukket af højere priser på benzin og diesel, lyder forklaringen.

Stigningen kommer efter længere tid med fald i olieprisen, der gav udslag i billigere benzin. Ifølge økonom Jonas Spendrup Meyer fra Dansk Erhverv har forbrugerne dog fortsat udsigt til generelt lave prisstigninger.

- En del af forklaringen i de stigende forbrugerpriser skal findes i, at olieprisen på verdensmarkedet nogenlunde har stabiliseret sig efter et turbulent 2016, hvor olieprisen i februar ramte sit laveste niveau i over ti år.

Det skriver Jonas Spendrup Meyer i en kommentar. Stabil oliepris trækker den generelle inflation op. Men inflationen vil fortsat være lav, vurderer han.

- Vi forventer ikke, at det bliver i år, vi når det normale niveau på to procent, men snarere at vi kommer til at ligge i omegnen af 1,5 procent.

I december var inflationen 0,5 procent.

I 2016 satte inflationen ny bundrekord med en stigning på 0,3 procent. Det var det laveste niveau siden 1953.

I januar 2017 steg priserne på tjenester, som er husleje, tandlæge, transport- og kulturtjenester, forsikringer og bankgebyrer, med 1,3 procent.

På samme vis steg priserne på varer samlet 0,4 procent blandt andet på grund af prisstigninger på benzin og diesel. Det var den højeste stigning for varer i fire år ifølge Danmarks Statistik.