Bavarian Nordics aktier næsten halveret efter flop

Der var spået aktiedrama fredag for Bavarian Nordic efter et gedigent flop for et af lægemiddelselskabets største håb for fremtiden. Og straffen faldt da også fra start.

Det skete under stor handel, da der blev omsat aktier for 1,3 milliarder kroner.

Det store fald kom, efter at Bavarian Nordic sent torsdag aften måtte fortælle, at et afgørende studie med midlet Prostvac mod prostatakræft var blevet stoppet.

En uafhængig overvågningskomité havde fundet, at der ikke var grund til at fortsætte forsøget med 1297 patienter.

- Vi er meget skuffede på patienternes vegne, over at forsøget med Prostvac som monoterapi ikke var succesfuldt.

- På vegne af Bavarian Nordic vil jeg gerne udtrykke min tak til de forsøgsansvarlige læger i forsøget, patienterne der deltog samt deres familier, skrev Paul Chaplin, administrerende direktør i Bavarian Nordic, i meddelelsen.

Prostvac var et milliardhåb for Bavarian Nordic og dets investorer, og analytikerne kvitterede da også fredag igennem ved at sænke deres kursmål og anbefalinger på selskabet.

Danske Bank har sænket sit kursmål til 290 kroner fra 455 kroner per aktie og Jyske Bank til 280 kroner fra 470 kroner.

- Det er dårligt nyt og meget overraskende for os.

- Oven på de negative Prostvac-resultater har vi fjernet forventningerne til Prostvac fra vores prognose samt fjernet alle forventede milepælsbetalinger fra Bristol-Myers Squibb, skrev Jyske Banks analytiker i et notat fredag.

Det var ikke kun analytikerne, der var skuffede. Den kendte rigmand og investor Asger Aamund, der var med til at stifte Bavarian Nordic, har stadig mange aktier i selskabet.

- Jeg må indrømme, at jeg var i chok, da jeg hørte, at børsværdien var faldet så meget. Det var mine samarbejdspartnere også.

- Firmaet og forsøget med Prostvac har den seneste tid vist gode resultater, så ingen af os havde drømt om, at det var sådan her, det skulle gå, sagde Asger Aamund til Ekstra Bladet tidligere fredag.