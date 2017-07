Batterianlæg på størrelse med sportshaller ventes i Danmark

Verdens største batteripark skal sørge for strøm til 30.000 husstande i Australien, og inden for ganske få år kan lignende anlæg også blive en realitet i Danmark. Det forudser Dansk Energi.

- De kan komme til Danmark inden for en periode på fem til ti år. Man kommer til at kunne se dem. De er på størrelse med en sportshal.

- Det sker rundt omkring os i øjeblikket. Lige syd for den dansk-tyske grænse har de allerede besluttet at bygge en tilsvarende batteripark, som den de bygger i Australien, siger Anders Stouge.

Lukninger af kulkraftværker i den sydlige del af Australien har givet problemer med at få strøm og energi ud til delstatens 1,7 millioner indbyggere.

Den amerikanske elbilproducent Tesla skal derfor ifølge nyhedsbureauet Reuters bygge batteriparken, som kan sende lagret strøm ud til de mange tusinde husstande.

I praksis består anlægget af den samme form for batterier, som vi kender fra mobiltelefoner - Lithium-batterier. Bare med meget større kapacitet.

En lignende batteripark skal bygges i Slesvig-Holsten. Ifølge Anders Stouge er batterierne med til at sikre stabilitet i forsyningen, når produktionen af strøm i stigende grad bliver afhængig af sol og vind.

- Den skal kunne forsyne el-systemet med el, når der er behov for det, og lagre el, når der er masser af det, som når vinden blæser, og vindmøllerne snurrer rundt. Den udvikling forventer vi også vil komme til Danmark, siger Anders Stouge.

Han forklarer, at det i dag halter med muligheder for at lagre el i Danmark.

Batterier - dog i langt mindre målestok - vinder allerede frem herhjemme som en del af løsningen for folk, der har solceller på taget af deres huse.

For at batteriparkerne skal blive en realitet i Danmark skal prisen falde, ligesom der er behov for at omfordele det danske afgiftssystem, fordi det i dag hæmmer brugen af el, mener Dansk Energi.

Ifølge fagbladet Ingeniøren skal japanske Mitsubishi og hollandske Eneco opføre batteriparken i Nordtyskland.

Den skal være klar med udgangen af 2017 og bliver den største af sin slags i Europa. Den får en kapacitet på 50 MWh - hvilket svarer til det daglige strømforbrug i 5300 almindelige, tyske husstande.

Anlægget i Australien skal efter planen stå klar i december.