Bankkunder har lommerne foret med rekordmange penge

Det betyder, at hver dansker, ung som gammel, i gennemsnit har 147.700 kroner stående i banken. Det er 6600 kroner mere i forhold til for et år siden.

Der er god grund til at gnide sig godt i hænderne, for de danske husholdningers indlån er de højeste i statistikkens historie.

Det skriver seniorøkonom Jeppe Borre fra Nykredit i en kommentar.

Dermed er husholdningernes indlån steget til 850 milliarder kroner i juni, hvilket er knap 44 milliarder kroner mere i forhold til sidste år.

Det ekstra råderum på kontoen giver en vis fleksibilitet i dagligdagen og i husholdningens økonomi.

Men det er en god idé at tage stilling til, hvor meget man ser som en buffer mod uventede udgifter, og hvor meget man ser som generel opsparing.

Inflationen, når priserne på mælk og andre varer årligt stiger, udhuler nemlig opsparingen langsomt.

- Man skal huske på, at penge i banken er én måde at tabe penge på, hvor tabet kommer langsomt snigende, fordi inflationen langsomt udhuler, hvor meget pengene er værd, skriver Jeppe Borre.

Med den nuværende inflation vil de nuværende 147.700 kr. være omkring 143.000 kroner værd om fem år og 139.000 kroner om ti år.

I stedet kan bankkunder overveje at indbetale til pension, at investere eller betale af på gæld for at spare op i boligen.

En tommelfingerregel lyder, at penge, man har brug for om en måned, har det bedst på en konto i banken.

De penge, som man ikke regner med at få brug for med kort varsel, kan være en god idé at investere med en længere tidshorisont.

Hvis man insisterer på at have pengene stående i banken, kan man også overveje en højrentekonto.

Her binder man typisk pengene i en bestemt periode. Jo længere tid, jo højere rente vil man som regel få.