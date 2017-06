Bankerne høstede 10 milliarder mere til sig selv sidste år

Positive kursreguleringer - penge tjent på bankernes beholdninger af aktier, obligationer og valuta - gav et plus på 6,9 milliarder kroner i 2016 mod 2,6 milliarder kroner i 2015.

Oplysningerne, der fremgår af Finanstilsynets rapport "Markedsudvikling 2016 pengeinstitutter", viser, at der er stor forskel på udviklingen i de store og små pengeinstitutter.

De fem største i Gruppe 1 (Danske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit bank, Jyske Bank og Sydbank red.) havde tilsammen et resultat på 29,1 milliarder kroner efter skat sidste år.

Resultatet for de 20 mindste pengeinstitutter i Gruppe 4 endte tilsammen med et minus på 17 millioner kroner.

I rapporten konstaterer Finanstilsynet, at mange pengeinstitutter øgede udlånet sidste år til en vækst på omkring 6 procent mod en nulvækst året før.

- For pengeinstitutter har det historisk været sådan, at "dårlige lån gives i gode tider". Finanstilsynet ønsker, at pengeinstitutterne bliver mindre konjunkturmedløbende.

- Deres risikotagning i den forestående højkonjunktur bør være mere afbalanceret end sidst, og deres økonomiske polstring skal være bedre, inden det næste tilbageslag rammer os, skriver Finanstilsynet i opgørelsen.

2016 var, ud over et stigende overskud, markeret af en række dårlige sager for de største banker i Danmark. Panama-papers og andre læk viste, at flere banker har været brugt til at sende penge i skattely.

Derudover fortsatte kritikken af de nu bankejede realkreditinstitutters kontinuerlige prisstigninger.