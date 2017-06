Banken advarer: Når chefen er på ferie slår svindlerne til

Det skriver Børsen.

Direktørsvindel foregår ofte ved, at en svindler udgiver sig for at være virksomhedens direktør i en mail, hvor vedkommende beder om at få overført penge til en specifik konto.

Det forklarer it-sikkerhedschef i Danske Bank Poul Otto Schousboe.

- De kriminelle udnytter et vindue, hvor kontrol og opmærksomhed slækkes.

- Hvis man følger med på LinkedIn eller andre sociale medier, så kan man finde ud af, at chefen er ude at rejse. Så kan man sende en mail i chefens navn, siger Poul Otto Schousboe til Børsen.

Banken har oplevet en markant stigning i antallet af sager med direktørsvindel. I 2015 var der således én sag, mens det tal sidste år var steget til 154.

I 2017 har der indtil videre været 80 sager, og det tal ventes at stige kraftigt i sommermånederne.

- Det er en klassisk metode. At stresse organisationer på et tidspunkt, hvor man er svagere, siger Poul Otto Schousboe til Børsen.

Det er ikke småpenge, svindlerne kan sætte ind på kontoen.

Ifølge en rapport fra Center for Cybersikkerhed tabte danske virksomheder over 180 millioner kroner alene i sager anmeldt til politiet i sidste halvdel af 2016.

Danske virksomheder er da heller ikke gode nok til at have de nødvendige procedurer på plads til at bekæmpe direktørsvindel.

Det mener Janus Sandsgaard, digitaliseringschef i Dansk Erhverv.

- De er per definition ikke gode nok, eftersom der er et marked for at være it-kriminel, siger han til Børsen.

Ud over direktørsvindel er falske fakturaer noget, virksomheder skal være særligt opmærksomme på.

Sidste år havde Danske Bank 166 sager i denne kategori, og i 2017 har banken indtil videre haft 71.