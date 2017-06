Se billedserie - Det seneste år har man kunnet mærke en stabilisering i økonomien. For at bruge et billedsprog, vil jeg sige, at det går lige ud i øjeblikket. Der er hverken mod- eller medvind, siger bankdirektør Flemming Jensen. Pressefoto

Bankdirektør: Der er ikke opsving

19. juni 2017 Af Esben Thoby

Flere virksomheder og organisationer er den seneste tid begyndt at tale om et økonomisk opsving. Så sent som i seneste udgave af ErhvervsAvisen Sjælland glædede både en erhvervsmægler og direktøren for Næstved Erhverv sig over, at der i den grad er kommet gang i salget af erhvervsejendomme.

Samme positive tendenser oplever man i Møns Bank, men bankdirektør Flemming Jensen vil ikke gå så langt som at sige, at vi er i gang med et opsving.

- Som bank er vi et spejlbillede af økonomien i det samfund, der omgiver os. Selvfølgelig kan vi mærke, at det går bedre. Jeg vil dog ikke udtrykke det, som at vi har et opsving, siger han og fortsætter:

- Det seneste år har man kunnet mærke en stabilisering i økonomien. For at bruge et billedsprog, vil jeg sige, at det går lige ud i øjeblikket. Der er hverken mod- eller medvind. Og jeg tror, det fortsætter i hvert fald de næste par år på den måde.

Flemming Jensen forklarer, hvorfor han er forbeholdende med at tale om opsving:

- Det handler jo også om, at vi er underlagt gunstige renteforhold. Men de er kunstigt tilvejebragt gennem blandt andet Den Europæiske Centralbank. Der gives kunstig ilt, så renteniveauet kan sænkes. De bedre økonomiske forhold er supporteret politisk, og derfor er jeg forbeholdende.

