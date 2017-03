Spar Nord har valgt at droppe gebyr på 50 kroner for de svageste ældre.

Bank dropper omstridt telefongebyr efter kritik

Men søndag har banken valgt at droppe gebyret for de svageste ældre, efter at Forbrugerrådet Tænk og især Ældre Sagen har langet ud efter Spar Nord.

Siden 1. marts har Spar Nord krævet et gebyr på 50 kroner, for hver gang en bankkunde ringer ind og vil tjekke sin saldo.

- Vi har taget opfordringen op, siger pressechef Leif Lind Simonsen.

Banken håbede, at gebyret ville få flere kunder over på netbanken.

Det håb er ikke forduftet, fortæller Leif Lind Simonsen.

- Når man først kommer i gang med selvbetjening, går det op for en, hvor rart det er, at man selv kan gøre det døgnet rundt, siger han.

Hvor mange kunder der bliver fritaget for telefongebyret, er svært for banken at sige noget om.

Det handler nemlig om, at man skal opfylde nogle kriterier, før man kan blive fritaget, præcis som med Digital Post.

Det er blandt andet, hvis man eksempelvis er blind.

Kritikken fra Ældre Sagen og Forbrugerrådet Tænk gik på, at man straffede personer, der ikke var "superdigitale", som konsulent Ingrid Stokholm Lauridsen fra Ældre Sagen sagde til Nordjyske.

Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk, kaldte gebyret for "uklædeligt" over for TV2, og han opfordrede de berørte kunder til at skifte bank.

- Vi synes, det er en forkert form for gebyr. Det rammer jo de svageste bankkunder, så det er en uheldig form for gebyr, sagde Vagn Jelsøe.

Jutlander Bank indfører 1. maj ifølge Nordjyske et lignende gebyr på 40 kroner.