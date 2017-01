Vejen mod overskud er blevet kortere for B&O, efter at man har introduceret B&O Play-produkterne som supplement til de klassiske designprodukter.

Bang & Olufsen balancerer fint på to ben

Engang var Bang & Olufsen verdenskendt for at producere designpræget elektronik i den høje ende af prisskalaen.

Og selv om det betyder, at man på den måde fordeler kræfterne på to ben, har strategien vist sig at være rigtig, mener administrerende direktør Henrik Clausen.

Han siger til Ritzau Finans, at man har fundet ud af, hvordan samspillet mellem de to segmenter fungerer bedst.

- Der er tydelig værdi i, at vi som selskab ikke udvikler forskellige teknologier i vores forretning, men genbruger på tværs.

- Vi føler, at vi begynder at finde den balance, der skal til i forhold til at skabe nok selvstændighed og frihed til at udvikle forretningerne, men også udnytter de muligheder for at gøre tingene fælles, der hvor det giver mening og skaber værdi, siger han.

B&O Play-segmentet har de seneste kvartaler har vist størst procentmæssig fremgang i salget og nærmer sig stille og roligt det traditionelle Bang & Olufsen-segment.

B&O forventer i år, at B&O Play vil vokse med 25-30 procent, mens væksten i Bang & Olufsen skønnes at blive fem procent.

I andet kvartal udmærkede Bang & Olufsen sig dog ved en omsætningsfremgang på hele 23 procent sammenlignet med samme periode for et år siden.

I samme periode voksede salget af B&O Play kun med 14 procent.

- Bang & Olufsen har vist, at den del af forretningen også bidrager til festen, siger han til Ritzau Finans.

B&O's regnskab for andet kvartal blev offentliggjort fredag morgen, og investorerne har belønnet de fine tal med en kursstigning på lige knap syv procent.

Dermed er aktien oppe i sit højeste niveau siden oktober 2008.